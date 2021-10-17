Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов выбыл на 8-10 недель

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов выбыл на срок от 8 до 10 недель, сообщает североамериканский журналист Кёртис Пашелка на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что российскому игроку обороны потребуется операция на нижней части тела. Ориентировочно она запланирована на 22 октября.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Николай Кныжов принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе Шаркс». Защитник набрал 10 очков по системе гол+пас. На счету российского хоккеиста две заброшенные шайбы и восемь результативных передач.

Напомним, в мае Николай Кныжов не смог помочь сборной России на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии Риги из-за травмы. Игроку требовалась операция.