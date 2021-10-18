Фетисов: общался с игроками НХЛ. Была растерянность, почему не выбрать тренера заранее

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в своей программе «Фетисов» на канале «Звезда» рассказал о разговорах с игроками НХЛ перед Олимпиадой-2022.

«Летом я общался с ребятами, в том числе с Сашей Овечкиным и Женей Малкиным, ребятами из «Тампы», которые привозили Кубок Стэнли. К тому времени они уже слышали, что происходит с остальными командами. Была растерянность: почему нельзя было заранее это сделать (выбрать тренера), почему это не в приоритете федерации хоккея. Как говорят, что не знали, будет НХЛ играть или нет. Так ты пиши два сценария, планируй ещё и третий сценарий на всякий случай. Это основная работа, главный турнир четырёхлетия, для многих это судьбоносная история, как для Саши Овечкина, который в очередной раз попытается стать, как и мама, олимпийским чемпионом.

Мы проиграли Олимпиаду в 2006-м, хотя могли спокойно выиграть, в 2010-м, 2014-м дома. Что говорят игроки, которые приезжают на краткосрочный турнир? Приезжают из команд, где менеджмент радикально отличается от того, что они видят в сборной. Там нет времени ни баллоны катать, ничего. Форму выдали, и вперёд. В 2002 году Малахов приехал ко мне в сборную за 10 часов до первой игры. Игроки будут играть за тренера, если он будет им полезен, то есть даст правильную установку, поможет сыграть максимально хорошо, даст шанс выиграть.

Хотелось бы пожелать Алексею уверенности в том, что он делает, ни в коем случае не сомневаться в тех, кого он выберет и с кем будет работать. Это первый кирпич в фундамент будущего успеха. С кем бы я летом не общался, ребята искренне хотят победить. Самое главное, работа тренерского штаба должна укрепить в ребятах эту уверенность», – сказал Фетисов в эфире программы.