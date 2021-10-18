Тренер «Далласа»: парни разочарованы своей игрой

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:3).
«У нас есть ребята, которые ещё пытаются найти свою игру. Наши парни разочарованы своей игрой. И мы все равно должны вернуть свою игру, иного пути у нас нет.
До этого дня мы хорошо отрабатывали действия в меньшинстве и в принципе были этим довольны. Нам нужно жить с этим первым голом, который нам теперь забили в большинстве. Во-многом он оказался случайным. Шайба попала в коньки, отскочила от корпуса игрока и залетела верхом в ворота. С этим ничего нельзя поделать, для нас это неудачный рикошет. А вот второй гол мне не понравился. Ответственность защитника перед воротами – прервать такой пас», – цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ на русском языке.
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