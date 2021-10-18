Стал известен тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду – 2022
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Стал известен тренерский штаб сборной России по хоккею, который повезёт команду на олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
Главным тренером сборной назначен Алексей Жамнов, помогать ему будут Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов.
Ранее Жамнов объявил о том, что генеральным менеджером национальной команды стал нападающий Илья Ковальчук.
Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.
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