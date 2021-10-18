Жамнов: на Олимпиаде нельзя будет сказать, что проиграли из-за нахождения в куполе

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о том, что игроки должны были привыкнуть к нахождению в пузыре во время соревнований.

«В Риге на чемпионате мира был купол, а у олимпийской деревни своя специфика. Знаю, что меры будут жёсткие, лишний раз пойти куда-то нельзя будет. Энхаэловцы уже это проходили в сезоне-2019/2020, и все будут в одинаковых условиях, нельзя будет говорить, что проиграли из-за того, что находились в куполе. По условиям конкретно не знаю», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.