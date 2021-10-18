«Колорадо» вернул форварда Мальцева в основной состав. Он набрал 4 очка за 2 игры в АХЛ

23-летний российский крайний нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев возвращён в основной состав.



Как сообщает официальный «Твиттер» команды, хоккеист переведён из фарм-клуба «Колорадо Иглз». Летом игрок был обменян из «Нью-Джерси Дэвилз» на защитника Райана Грейвза.



В нынешнем чемпионате АХЛ Мальцев провёл две игры за «Иглз», набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности «0».



Прошедший регулярный сезон НХЛ стал первым в заокеанской карьере Мальцева. Он провёл в составе «Нью-Джерси Дэвилз» 33 встречи, в которых набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «-4». По окончании сезона-2022/2023 истекает трёхлетний контракт новичка Мальцева на общую сумму в $ 2,78 млн ($ 925 тыс. в год).



В следующем матче «Колорадо» сыграет в гостях с «Вашингтоном». Игра состоится в среду, 20 октября. Начало — в 2:00 мск.