На первой минуте матча между «Сочи» и «Авангардом» произошла массовая драка

В эти минуты в Сочи на стадионе «Большой» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и омским «Авангардом». На 4-й минуте первого периода гости ведут со счётом 1:0.



Игра началась с массовой драки, в результате которой у хозяев были удалены на пять минут форвард Богдан Якимов, а также защитник Виктор Балдаев, 5+2 получил Джей Си Липон. У «Авангарда» на скамейку штрафников отправились форвард Владимир Брюквин и защитники Кирилл Готовец и Никита Комаров.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в настоящий момент «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков после 19 встреч. «Авангард» имеет 20 баллов после 17 матчей, расположившись на шестой строчке Востока.