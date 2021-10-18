На первой минуте матча между «Сочи» и «Авангардом» произошла массовая драка

В эти минуты в Сочи на стадионе «Большой» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и омским «Авангардом». На 4-й минуте первого периода гости ведут со счётом 1:0.
Игра началась с массовой драки, в результате которой у хозяев были удалены на пять минут форвард Богдан Якимов, а также защитник Виктор Балдаев, 5+2 получил Джей Си Липон. У «Авангарда» на скамейку штрафников отправились форвард Владимир Брюквин и защитники Кирилл Готовец и Никита Комаров.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в настоящий момент «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков после 19 встреч. «Авангард» имеет 20 баллов после 17 матчей, расположившись на шестой строчке Востока.
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