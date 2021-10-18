Копитар, Овечкин и Стэмкос — три звезды первой недели регулярного сезона НХЛ
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Национальная хоккейная лига объявила три звезды первой недели регулярного чемпионата.
Как сообщает официальный сайт НХЛ, первое место занял словенский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, набравший 7(4+3) очков за две встречи с «Вегасом» (6:2) и «Миннесотой» (2:3).
Второе место — у российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заработавшего 5 (3+2) баллов за встречи с «Рейнджерс» (5:1) и «Тампой» (1:2, ОТ). Отметим, что 36-летний форвард в настоящий момент забросил 733 шайбы в лиге, находясь по данному показателю на пятом месте.
Третьей звездой стал капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. Форвард набрал 7 (3+4) очков за три встречи клуба с «Питтсбургом» (2:6), «Детройтом» (7:6, ОТ) и «Вашингтоном» (2:1, ОТ).
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