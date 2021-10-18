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«Спартак» в овертайме одержал победу в дерби над ЦСКА, сравняв счёт на последней минуте

«Спартак» в овертайме одержал победу в дерби над ЦСКА, сравняв счёт на последней минуте
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«Спартак» в овертайме одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (1:0, 0:0, 2:3, 1:0). Игра прошла на арене «Мегаспорт» в Москве.

Счёт во встрече на 14-й минуте открыл форвард хозяев Максим Цыплаков. Он подхватил шайбу у лицевого борта, ушёл в сторону и неожиданно нанёс резкий бросок с острейшего угла — голкипер гостей Федотов не успел среагировать. Ассистентами голевой атаки выступили Илья Талалуев и Игорь Швырёв.

На 45-й минуте удвоил преимущество красно-белых Иван Дроздов. Выскочив со скамейки штрафников, он получил пас на ход, убежал один на один и забросил шайбу. Авторы голевого паса – Тим Хед и Алексей Красиков.

На 48-й минуте одну шайбу отыграл форвард Антон Слепышев. Матвей Гуськов сделал передачу на ход, Слепышев продвинулся вперёд и из круга вбрасывания бросил в дальний угол. На 51-й минуте счёт сравнял нападающий Сергей Плотников. Константин Окулов по центру вошёл в зону и сделал скидку на Плотникова, который мощно зарядил в дальнюю девятку.

На 54-й минуте армейцы вышли вперёд, шайбу забросил 41-летний форвард Александр Попов. Павел Карнаухов прострелил на пятак, Попов опередил соперника и в касание послал шайбу под перекладину.

На последней минуте сравнял счёт Эмиль Петтерссон. Хед щёлкнул от синей линии — Петтерссон на пятаке удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку.

В овертайме победную шайбу в составе красно-белых забросил Сергей Широков в ситуации «четыре на три».

«Спартак» набрал 20 очков после 19 игр, поднявшись на восьмое место в Западной конференции. ЦСКА — четвёртый в таблице Запада, имея в своём активе 25 баллов после 20 встреч.

Отметим, что это было третье московское дерби в сезоне. Ранее подопечные Сергея Фёдорова обыгрывали «Спартак» со счётом 5:3 и 1:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Цыплаков (Талалуев, Швырёв) – 13:46' (5x5)   2:0 Дроздов (Хед, Красиков) – 44:16' (5x5)   2:1 Слепышев (Гуськов) – 47:06' (5x5)   2:2 Плотников (Окулов) – 50:46' (5x5)   2:3 Попов (Карнаухов, Нестеров) – 53:44' (5x5)   3:3 Петтерссон (Лехтеря, Хед) – 59:42' (4x4)   4:3 Широков (Лехтеря, Виртанен) – 63:15' (4x3)
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