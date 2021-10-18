Минское «Динамо» заключило новый контракт с 19-летним голкипером Колосовым

Минское «Динамо» сообщило о подписании контракта с голкипером Алексеем Колосовым.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 19-летним вратарём рассчитано до 2023 года.
Колосов дебютировал в КХЛ в сезоне-2020/2021: в его активе было 9 матчей, в которых он отразил 91,1 процент бросков. 28 марта 2020 года Колосов оформил самый молодой шат-аут (18 лет 9 месяцев и 24 дня) в истории клуба в КХЛ.
В мае Колосов дебютировал на чемпионате мира в составе национальной сборной Беларуси. Выйдя на лёд 24 мая в матче с командой Чехии, он стал самым молодым вратарём сборной на чемпионатах мира. В день игры ему было 19 лет, 4 месяца и 20 дней.
В июле на драфте Национальной хоккейной лиги Колосова в третьем раунде 78-м общим выбрала «Филадельфия». Он стал первым вратарём из Беларуси, который был задрафтован в НХЛ.
В текущем сезоне КХЛ в составе минского «Динамо» Колосов сыграл в 14 матчах: 91,9 процент отражённых бросков, коэффициент надёжности 2,42 и один матч на ноль. В сентябре вратарь был признан лучшим новичком в КХЛ.
- 18 октября 2021
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