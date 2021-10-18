Миронов — о победе над ЦСКА: спасибо ребятам, что боролись до конца и выиграли матч

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги московского дерби с ЦСКА (4:3, ОТ).
«Тяжёлая игра. Соперник был хороший. Первые два периода играли по заданию, в третьем периоде стали играть по счёту, но это было неправильно решение. Так сложилось, что пропустили три шайбы, пришлось догонять. Спасибо ребятам, что боролись до конца и выиграли матч.
Может, вам так кажется, что в третьем периоде ребята подсаживаются. Я уже сказал, что надо было держать тот темп, в котором играли. Где-то потеряли концентрацию, сделали ненужную ошибку. Тренерский штаб следит за турнирной ситуацией, в КХЛ нет слабых команд. Каждая игра важна, ребята выходили с хорошим настроем, это было заметно на раскатке. Каждый матч мы хотим двигаться вперёд и выигрывать.
Мы полностью разбираем соперников, смотрим слабые и сильные стороны. Самое главное для нас – победа. Такие победы делают коллектив намного сильнее. Дебют Игоря Швырёва? Когда человек приходит из другой команды, то привыкает к другой системы, где-то мы перестраховались. Он сыграл хорошо, мог забить, но не реализовал выход один на один, ничего страшного. Он вливается в коллектив, понимает нашу тактику.
Любой тренер вам скажет, что одним вратарём сложно пройти весь сезон. Мы стараемся не нагружать кого-то до такой степени, чтобы человек попал в яму и пришлось его потом реанимировать. Я не вижу проблем, чтобы вратари играли через игру или две. Конкуренция она способствует развитию», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 18 октября 2021
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