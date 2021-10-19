«Менеджер по работе с игроками НХЛ». Изменилась должность Ковальчука в сборной России

Твиттер-аккаунт Федерации хоккея России опубликовал состав тренерского штаба национальной сборной на Олимпийские игры 2022 года.



Сообщается, что Илья Ковальчук стал менеджером по работе с игроками Национальной хоккейной лиги. Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявлял, что экс-хоккеист станет генеральным менеджером. Отметим, что хоккеист становился победителем Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, а в 2002 году завоевал бронзу в Солт-Лейк-Сити.

В тренерский штаб вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров и тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов. Валерий Каменский и Игорь Есмантович будут советниками главного тренера.



Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.