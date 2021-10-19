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«Менеджер по работе с игроками НХЛ». Изменилась должность Ковальчука в сборной России

«Менеджер по работе с игроками НХЛ». Изменилась должность Ковальчука в сборной России
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Твиттер-аккаунт Федерации хоккея России опубликовал состав тренерского штаба национальной сборной на Олимпийские игры 2022 года.

Сообщается, что Илья Ковальчук стал менеджером по работе с игроками Национальной хоккейной лиги. Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявлял, что экс-хоккеист станет генеральным менеджером. Отметим, что хоккеист становился победителем Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, а в 2002 году завоевал бронзу в Солт-Лейк-Сити.

Календарь матчей группового этапа ОИ - 2022

В тренерский штаб вошли Евгений Набоков, Сергей Гончар, главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров и тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов. Валерий Каменский и Игорь Есмантович будут советниками главного тренера.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Назначение Ковальчука — лучший итог революции в сборной. Илья уже был успешным менеджером Назначение Ковальчука — лучший итог революции в сборной. Илья уже был успешным менеджером
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