Назначение Ковальчука — лучший итог революции в сборной. Илья уже был успешным менеджером

С тех пор как НХЛ объявила о своём участии на Олимпийском хоккейном турнире в Пекине, прошло около миллиона новостей о тренерском штабе сборной России на Игры. Но вот наконец настало 18 октября — день официальных известий. Алексей Жамнов (новый главный сборной) дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал всё.

Никаких сюрпризов Алексей Юрьевич не преподнёс, зато теперь нам, журналистам, можно анализировать официальные данные, а не чьи-то инсайды.

Тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022



Главный тренер — Алексей Жамнов



Помощники главного тренера — Сергей Фёдоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар, Евгений Набоков



Советники главного тренера — Валерий Каменский, Игорь Есмантович — Сергей Фёдоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар, Евгений Набоков— Валерий Каменский, Игорь Есмантович

Итак, на лавке в Пекине у России будет тренерский штаб, состоящий из крайне авторитетных экс-хоккеистов, но почти нулевых тренеров. Это определение не относится только к Алексею Кудашову, но у рулевого московского «Динамо» другая трудность — отсутствие опыта работы и общения с хоккеистами из НХЛ, которых на Играх у России будет подавляющее большинство. Впрочем, о главной проблеме этой сборной и обстоятельствах, которые к ней привели, мы уже писали.

Но из всего потока новостей с пресс-конференции Жамнова можно выудить и несколько позитивных, правильных моментов. Первое — отказ от должности главы штаба, которую лично для себя когда-то придумал Роман Ротенберг. Теперь авторитет главного тренера будет беспрекословен, на него не будет довлеть человек, который, не являясь профессионалом от хоккея, стремился объять необъятное и взять на себя не только организаторские функции, но и управление спортивной частью. Власть Ротенберга на ОИ-2022 значительно ограничится, по словам Жамнова, Роман Борисович будет отвечать исключительно за организационные вопросы. Напомню, это то, с чем Ротенберг изначально приходил в сборную России. Логистика, маркетинг, инфраструктура — когда экс-глава штаба занимался только этими моментами, к нему не было вообще никаких претензий. Поэтому тот факт, что за спортивную составляющую теперь будет отвечать хоккейный человек — большая победа для национальной команды.

Роман Ротенберг и Илья Ковальчук Фото: photo.khl.ru

Этот человек — Илья Ковальчук. И это второй позитивный итог революции в сборной России. Трудно бы было поддержать кандидатуру Ковальчука как члена тренерского штаба, потому что опыта наставника у Ильи ещё меньше, чем у остальных. Он, собственно, ещё карьеру хоккеиста официально не завершил. А вот в роли генменеджера Кови (то есть Илья Валерьевич) будет смотреться очень органично.

Он ведь становится генменеджером не какого-то клуба (на этом посту как раз необходимы опыт, связи и определённый склад характера), а сборной. Тут нет ограничения в виде потолка зарплат, не нужны глубокие скаутские и аналитические познания, да и вообще круг кандидатов весьма ограничен. Это российские ребята из НХЛ и КХЛ, и тут как раз кстати, что Ковальчук очень много поиграл как на родине, так и за океаном, и успел завоевать большой авторитет и уважение среди коллег-соотечественников. Да, в карьере Кови не обходилось без конфликтов (вспомните хотя бы зарубу с Радуловым), но это дела давно минувших дней. В последние же годы Ковальчук укрепился в роли лидера, человека, к которому прислушиваются и за которым идут. Один только кейс «Авангарда» чего стоит: в 2018-м Ковальчук фактически устроил туда Боба Хартли, а через 3 года привёл «ястребов» к чемпионству в роли духовного лидера.

Илья Ковальчук и Боб Хартли Фото: Александр Сафоно, «Чемпионат»

Неофициальный капитан — так обозначил роль Ильи Алексей Жамнов, и такой подход можно только поприветствовать. В Пекине Ковальчук будет отвечать за атмосферу в раздевалке той команды, к комплектованию которой приложит руку, будет обеспечивать взаимодействие между хоккеистами и тренерским штабом. Словом, получит те роли, с которыми не раз справлялся на отлично.