«Салават» обыграл двух лидеров КХЛ подряд с общим счётом 11:3

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» разгромил «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

Таким образом, «Салават» обыграл лидера Восточной конференции и КХЛ во второй раз подряд. 17 октября уфимцы встречались с «Металлургом», занимавшим первое место, и уверенно обыграли магнитогорскую команду со счётом 5:2. Именно благодаря этому поражению «Трактор», обыгравший тогда же московское «Динамо», смог выйти на первое место на Востоке и в КХЛ.

Отметим, что в матче с «Металлургом» за «юлаевцев» шайбы забрасывали Сергей Шмелёв, Пётр Хохряков, Филип Ларсен, Александр Кадейкин и Теэму Хартикайнен.