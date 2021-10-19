«Локомотив» потерпел поражение в матче с «Адмиралом», прервав серию из четырёх побед

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Александра Андриевского.

За 19 секунд до конца первого периода Вячеслав Ушенин вывел дальневосточный клуб вперёд. Очки за результативные передачи получили Динар Хамидуллин и Владислав Ушенин. На 23-й минуте Евгений Грачёв, реализовав численное большинство, увеличил преимущество «Адмирала». На 37-й минуте Павел Красковский отыграл один гол. Точку в матче поставил Александр Шевченко.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 22 октября в Нур-Султане сыграет с местным «Барысом». «Адмирал» 21 октября встретится в Хабаровске с «Амуром».