СКА всухую обыграл «Йокерит» и вышел на первое место на Западе КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
На 51-й минуте Иван Морозов вывел санкт-петербургскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Никита Гусев и Игорь Ожиганов. Шат-аут оформил Ларс Юханссон. На 59-й минуте Йоонас Кемппайнен забросил вторую шайбу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в предыдущем матче между командами, состоявшимся 15 октября, победу одержал финский клуб. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Йокерит» примет магнитогорский «Металлург». Обе встречи состоятся 21 октября.
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