«Йокерит» обыграл СКА в битве лидеров Западной конференции КХЛ и сохранил первое место

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме со счётом 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
На 1-й минуте Никлас Йенсен вывел финнов вперёд. На 18-й минуте Мэт Робинсон, реализовав численное большинство с передачи Кирилла Марченко, сравнял счёт. На 25-й минуте Теэму Турунен вновь вывел «Йокерит» вперёд, однако через 27 секунд Йоонас Кемппайнен восстановил равенство в счёте. Во втором периоде команды ещё по разу забили: на гол Филипа Хольма шайбой ответил Игорь Ожиганов.
На 59-й минуте Андрей Кузьменко впервые в матче вывел вперёд СКА. Через 38 секунд Джордан Шрёдер сравнял счёт уже при игре «шесть на пять». Победную шайбу в овертайме забросил Давид Скленичка.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 17 октября в Нур-Султане сыграет с местным «Барысом». «Йокерит» 19 октября встретится в Санкт-Петербурге со СКА.
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