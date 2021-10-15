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«Йокерит» обыграл СКА в битве лидеров Западной конференции КХЛ и сохранил первое место

«Йокерит» обыграл СКА в битве лидеров Западной конференции КХЛ и сохранил первое место
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме со счётом 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2021, пятница. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
5 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Йенсен – 00:53' (5x5)   1:1 Робинсон (Марченко) – 17:18' (5x4)   2:1 Турунен (Шрёдер, Фриман) – 24:14' (5x5)   2:2 Кемппайнен (Кузьменко, Бурдасов) – 24:41' (5x5)   3:2 Хольм (Бьёрнинен) – 30:20' (5x4)   3:3 Ожиганов – 35:35' (5x5)   3:4 Кузьменко (Бурдасов) – 58:45' (5x5)   4:4 Шрёдер (О'Нилл, Хольм) – 59:23' (6x5)   5:4 Скленичка (Коссила) – 62:39' (3x3)

На 1-й минуте Никлас Йенсен вывел финнов вперёд. На 18-й минуте Мэт Робинсон, реализовав численное большинство с передачи Кирилла Марченко, сравнял счёт. На 25-й минуте Теэму Турунен вновь вывел «Йокерит» вперёд, однако через 27 секунд Йоонас Кемппайнен восстановил равенство в счёте. Во втором периоде команды ещё по разу забили: на гол Филипа Хольма шайбой ответил Игорь Ожиганов.

На 59-й минуте Андрей Кузьменко впервые в матче вывел вперёд СКА. Через 38 секунд Джордан Шрёдер сравнял счёт уже при игре «шесть на пять». Победную шайбу в овертайме забросил Давид Скленичка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 17 октября в Нур-Султане сыграет с местным «Барысом». «Йокерит» 19 октября встретится в Санкт-Петербурге со СКА.

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