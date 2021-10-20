Евгений Кузнецов оформил дубль в матче с «Колорадо»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Колорадо Эвеланш».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 4:2 в пользу хозев. За «Вашингтон» дубль оформил российский нападающий Евгений Кузнецов. Отметим, это его первые голы в новом сезоне НХЛ.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.
Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».
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