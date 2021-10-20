Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов оформил дубль в матче с «Колорадо»

Евгений Кузнецов оформил дубль в матче с «Колорадо»
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 4:2 в пользу хозев. За «Вашингтон» дубль оформил российский нападающий Евгений Кузнецов. Отметим, это его первые голы в новом сезоне НХЛ.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

В Бучневича вселился Зидан! Россиянина выгнали с матча НХЛ за удар соперника головой В Бучневича вселился Зидан! Россиянина выгнали с матча НХЛ за удар соперника головой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021