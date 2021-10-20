Новый рубеж Овечкина в НХЛ! Выбил уже 1200 матчей и летит к рекорду России

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идеальным образом стартовал в регулярном чемпионате НХЛ. В первых двух матчах на старте сезона 36-летний нападающий отметился тремя заброшенными шайбами, благодаря чему сначала вышел на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги, превзойдя результат Марселя Дионна, а затем практически сразу же приступил к преследованию занимающего четвёртое место в этом рейтинге Бретта Халла.

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Примечательно, что в последнем матче с «Тампой» российский снайпер также вышел на пятое место по голам в НХЛ и в неофициальном зачёте, учитывающем сумму заброшенных шайб в регулярных чемпионатах и матчах плей-офф. В этом рейтинге Овечкин превзошёл достижение Марка Мессье и устремился в погоню всё за тем же Халлом, который замыкает тройку лучших вместе с чешской легендой Яромиром Ягром.

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«Очень важно, что Ови побил достижение Дионна – особенно после той недели, которая у него была. Не самая лучшая неделя, чтобы подготовиться к премьере и помогать команде быть успешной. Было много вопросов. Они оставались даже утром перед матчем. Но Овечкин выходит на игру и снова становится для нас важнейшим фактором.

Я здесь совсем недавно работаю, но мне кажется, что мы каждый вечер отмечаем какой-то юбилей Овечкина. Он каждый раз делает нечто особенное. И в этот вечер мы увидели ещё одно его большое достижение», – говорил главный тренер столичных Питер Лавиолетт ещё после матча с «Рейнджерс», в котором Овечкин оформил свой первый дубль в этом сезоне.

Слова наставника «Кэпиталз» про «каждый вечер отмечаем какой-то юбилей Овечкина» оказались пророческими, ведь матч с «Колорадо» ознаменовался очередной знаковой цифрой в исполнении российского нападающего – 1200-м матчем за карьеру в НХЛ. 36-летний нападающий стал всего четвёртым российским игроком в истории, кому покорилась данная отметка. Ближайшей целью для Александра является результат его бывшего партнёра по команде, а ныне главного тренера ЦСКА и тренера сборной России Сергея Фёдорова – 1248 матчей.

Если Овечкина не подведёт здоровье, то уже в феврале он ворвётся в топ-3 среди россиян по сыгранным встречам в главной хоккейной лиге мира. На втором месте располагается защитник Сергей Гончар (1301), а национальный рекорд принадлежит Алексею Ковалёву (1316). Эти достижения Александр должен преодолеть уже в следующем сезоне, ведь данный рейтинг учитывает только матчи в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Если говорить непосредственно о самой игре, то в ней на первый план вышел Евгений Кузнецов, уже на седьмой минуте первого периода открывший счёт своим голам в нынешнем сезоне НХЛ. Российский центрфорвард получил пас от Джона Карлсона, эффектно прорвался меж двух защитников «лавин», выкатился один на один с Дарси Кёмпером и переиграл канадского голкипера в ближнем бою.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Гостям удалось отыграться спустя семь минут, причём американский форвард Джей Ти Комфер восстановил равновесие в тот момент, когда игроки «Колорадо» находились на льду в меньшинстве. Впрочем, ещё до перерыва «Кэпиталз» вернули себе преимущество в счёте благодаря точному броску защитника Ника Дженсена. В этом эпизоде американцу ассистировал россиянин Дмитрий Орлов.

На старте второго отрезка гостям снова удалось отыграться после гола Даррена Хельма, но это был последний большой повод для радости «Эвеланш» в сегодняшнем матче. В середине периода нападающий «Кэпиталз» Энтони Манта удачно сыграл на пятачке, забив 100-й гол в карьере, а ещё через несколько минут снова отличился Кузнецов. Россиянин точным броском завершил комбинацию, в которой также приняли участие Орлов и Том Уилсон. Евгений получил передачу от Уилсона, выкатился на убойную позицию, прицелился и с кистей неотразимо зарядил в дальний угол. Кузнецов в 17-й за карьеру в НХЛ забил минимум два гола в одном матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Пятую шайбу столичной команды забросил Ник Дауд, отличившийся на самом старте третьего периода. Стоит заметить, что крайне неудачным образом провели игру главные лидеры «Колорадо». Для Натана Маккиннона этот матч стал первым в регулярке в связи с тем, что старт сезона он пропустил из-за положительного теста на коронавирус. И дебютный матч канадскому центрфорварду определённо не удался, ведь завершил он его с показателем полезности «-5». С таким же результатом завершили игру и его партнёры по звену нападающий Микко Рантанен и защитник Кейл Макар.

Шайба финского форварда, заброшенная им за три минуты до конца матча, уже никоим образом не могла повлиять на результат встречи. Зато точный бросок форварда «лавин» позволил Овечкину получить шанс поразить пустые ворота «Колорадо», чем он и воспользовался, забив 734-й гол в карьере и продлив серию с заброшенными шайбами до трёх матчей. Погоня за Халлом продолжается. Осталось семь шажков.