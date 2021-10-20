Кузнецов получил в раздевалке топор после дубля в ворота «Колорадо»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3.

Лучшим игроком матча был признан 29-летний российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов, отметившийся дублем и результативной передачей. Сразу же после игры в качестве нового ритуала после победной игры он получил топор в качестве сувенира наиболее яркому хоккеисту встречи, который ему вручил Александр Овечкин сказав, что «Евгений всё лето пахал, как лошадь».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

Отметим, что на счету Кузнецова уже шесть (2+4) очков в трёх встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ, при коэффициенте полезности «+3».

Напомним, в следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» на выезде сыграет с «Нью Джерси Дэвилз». Игра пройдёт в ночь на пятницу, 22 октября, начало – 2:00 мск.