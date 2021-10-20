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Ассистентский хет-трик Капризова помог «Миннесоте» в драматичном матче обыграть «Виннипег»

Ассистентский хет-трик Капризова помог «Миннесоте» в драматичном матче обыграть «Виннипег»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

В составе «Виннипега» дублем отметился Кайл Коннор, ещё по шайбе на счету Джоша Моррисси, Пьер-Люка Дюбуа и Эндрю Коппа. За «Миннесоту» хет-триком отметился Йоэль Эрикссон Эк, дубль на счету Матса Цуккарелло, ещё одна шайба у Маркуса Фолиньо.

Отметим, что к последней минуте «Виннипег» вёл в счёте 5:4 и имел возможность уйти в отрыв в две шайбы после гола Марка Шайфли. Однако это взятие ворот было отменено после тренерского челленджа. Уже через 20 секунд «Миннесота» сравняла счёт в матче, а в овертайме вырвала победу.

24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 22 минуты и 17 секунд и отметился трёмя результативными передачами, завершив игру с показателем полезности «+2». У его соотечественника и одноклубника – защитника Дмитрия Куликова «-1» за 12.54 на льду.

Таким образом, «Миннесота», стартовав с двух побед кряду над «Анахайм Дакс» (2:1) и «Лос-Анджелес Кингз» (3:2), продлила серию до трёх матчей. «Виннипег» в свою очередь потерпел третье поражение подряд после встреч с «Анахайм Дакс» (1:4) и «Сан-Хосе Шаркс» (3:4).

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2021, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Копп, Шайфли) – 03:48' (5x5)   1:1 Цуккарелло (Дамба, Капризов) – 04:41' (5x5)   1:2 Коннор – 08:17' (5x5)   2:2 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Сперджен) – 18:40' (5x4)   2:3 Моррисси (Штястны, Пионк) – 25:49' (5x4)   3:3 Цуккарелло (Голигоски) – 36:59' (5x5)   3:4 Дюбуа (Коннор, Шмидт) – 44:19' (5x4)   3:5 Копп (Шайфли, Пионк) – 46:37' (5x5)   4:5 Фолиньо (Голигоски, Годро) – 55:02' (5x4)   5:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 59:01' (5x5)   6:5 Эрикссон Эк (Капризов, Фиала) – 63:30' (4x3)
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