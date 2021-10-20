Ассистентский хет-трик Капризова помог «Миннесоте» в драматичном матче обыграть «Виннипег»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Виннипег Джетс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

В составе «Виннипега» дублем отметился Кайл Коннор, ещё по шайбе на счету Джоша Моррисси, Пьер-Люка Дюбуа и Эндрю Коппа. За «Миннесоту» хет-триком отметился Йоэль Эрикссон Эк, дубль на счету Матса Цуккарелло, ещё одна шайба у Маркуса Фолиньо.

Отметим, что к последней минуте «Виннипег» вёл в счёте 5:4 и имел возможность уйти в отрыв в две шайбы после гола Марка Шайфли. Однако это взятие ворот было отменено после тренерского челленджа. Уже через 20 секунд «Миннесота» сравняла счёт в матче, а в овертайме вырвала победу.

24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 22 минуты и 17 секунд и отметился трёмя результативными передачами, завершив игру с показателем полезности «+2». У его соотечественника и одноклубника – защитника Дмитрия Куликова «-1» за 12.54 на льду.

Таким образом, «Миннесота», стартовав с двух побед кряду над «Анахайм Дакс» (2:1) и «Лос-Анджелес Кингз» (3:2), продлила серию до трёх матчей. «Виннипег» в свою очередь потерпел третье поражение подряд после встреч с «Анахайм Дакс» (1:4) и «Сан-Хосе Шаркс» (3:4).