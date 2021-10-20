Тротц – о Сорокине: он заслужил шат-аут, но мы подвели его в последние несколько секунд
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился мнением о матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Айлендерс» обыграли «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:1. Единственную шайбу «Чикаго» забросили за 26 секунд до конца матча.
«Мне было очень жаль Сорокина. Я хотел, чтобы Илья оформил шат-аут. Он заслужил сухой матч, но мы подвели его в последние несколько секунд», – цитирует Тротца Джой Панторно в «Твиттере».
Таким образом, команда из Нью-Йорка одержала первую победу в сезоне. Ранее подопечные Тротца провели два матча, и в обоих уступили: сначала «Каролине Харрикейнз» (3:6), затем «Флориде Пантерз» (1:5). У «Чикаго» четыре поражения в четырёх встречах на старте сезона.
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