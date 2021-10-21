Дегтярёв предложил главе Приморья пари на результат матчей между «Амуром» и «Адмиралом»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил пари губернатору Приморского края на Дальневосточную серию «Амур» – «Адмирал».



«Дорогие друзья!

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Противостояние «Амура» и «Адмирала» – яркое событие в хоккейной жизни Дальнего Востока. К нему прикованы взгляды болельщиков всего нашего огромного региона, да и всей страны.

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Хочу поздравить приморцев с возвращением их команды в чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Хабаровские болельщики ждали продолжения доброго исторического спора между регионами-соседями, который выходит далеко за пределы спортивной жизни.

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В преддверии первого из четырёх раундов нового Дальневосточного дерби хочу предложить пари коллеге – губернатору Приморского края Олегу Николаевичу Кожемяко. Олег Николаевич, мы с вами всей душой болеем за свои команды, поэтому давайте поспорим.

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Победителем пари будет считаться тот, чья команда одержит больше побед в серии из четырёх матчей этого сезона. В случае проигрыша маскот проигравшей команды на следующей игре наденет свитер соперника.

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Болеем за своих, болеем за красивый хоккей и доброе, но острое соперничество!

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Вперёд, Тигры!» – написал Дегтярёв в «Инстаграме».