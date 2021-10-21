Тертышный: если тренер скажет идти и драться, то надо выполнять. Что я могу сделать?

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный поделился мнением о драке в матче между «Сочи» и «Авангардом», а также о возможном участии в подобном инциденте.
«Конечно видел, это же один из самых обсуждаемых моментов прошедших дней. В команде, конечно, пошутили на эту тему, мы как раз находились в раздевалке, когда по «Матч ТВ» шёл сюжет. Тоже вспомнили драку «Авангарда» и «Витязя». Обсуждать тут в принципе нечего. Я так понимаю, была договорённость. Все были готовы снять краги. Ребята показали шоу, но главное ведь не драку выиграть, а победить в матче.
Главный тренер «Авангарда» был очень недоволен этим фактом? Сохраняю нейтралитет в этом вопросе. Подрались и ладно. Все равно потом было три периода хоккея. Всех призываю в первую очередь не забывать о том, что мы в первую очередь хоккеисты.
Если бы тренер сказал, идёшь и с первых секунд встречи снимаешь краги и дерёшься? А что я могу сделать? Это тренерская установка, надо выполнять. Скажут идти, пойду. Хотя вряд ли меня выберут одним из бойцов. Хотя сейчас подумал, всё-таки важно с кем придётся драться. Наверное, со своим лучшим другом Ильёй Карпухиным никогда бы не зарубился. На него рука не поднимется.
В игре с «Сочи» Андрея Назарова никто не провоцировал на драку. Всё было спокойно. «Сочи» хорошо играл, вёл в счете. Им было не до драк, они думали, как удержать преимущество. Возможно, если бы соперник проигрывал, то начал бы задирать», — приводит слова Тертышного «Матч ТВ».
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