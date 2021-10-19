Чистое шоу без беспредела. Ну и что было плохого в «акции устрашения» от Назарова?

Вчера Андрей Назаров по-настоящему вернулся в КХЛ. На стартовое вбрасывание 600-го матча в тренерской карьере Андрей Викторович выставил своих лучших (из тех, что есть) «сочинских» бойцов и попытался устроить взбучку игрокам «Авангарда», к которому Назаров явно питает особые чувства. Получилась весёлая заварушка, а рядовой матч регулярки КХЛ тут же превратился в событие.

Что-то такое мы и имели в виду, когда говорили, что Назаров — медийная победа ХК «Сочи». У Андрея Викторовича много поклонников и ещё больше хейтеров, но мало кого он оставляет равнодушным. Вчера о матче «Сочи» говорили намного больше, чем о параллельно идущем московском дерби, и это, пожалуй, главный показатель того, что «леопарды» не зря вернули Назарова к работе. Южане уже перестали быть скучной, серой, никому не интересной командой, как в начале сезона, и, в общем-то, очевидно, что «Сочи» к этому пришли не только сомнительными методами. Собственно, за рамки правил подопечные Назарова вылезли только в матче с «Авангардом», до этого же вполне себе играли в хоккей и, кстати, делали это намного симпатичнее, веселее и результативнее, чем на старте чемпионата. Не так давно «Сочи» победил в Екатеринбурге, а затем южанам чуть не удалось зацепиться за очки в матчах с лидером этого сезона «Трактором» и действующим чемпионом «Авангардом».

Морально-этическая сторона поступка Назарова (конечно, это именно он приказал устроить драки со стартового вбрасывания) во вчерашнем матче многим кажется спорной, но, если взглянуть объективно, что такого ужасного было в этой «акции устрашения» от «Сочи»? Самое главное, вчера не происходило такого беспредела, как 11 лет назад, когда тот же Назаров, будучи тренером «Витязя», выпустил на стартовое вбрасывание пятёрку отборных тафгаев, не оставив игрокам «Авангарда» никаких шансов.

В этот же раз у «леопардов» вышли просто крепкие ребята, каковых и в составе «Авангарда» сейчас немало. В результате получилось никакое не избиение, а отличное шоу, нормальная мужская потасовка без какой-либо грязи. У «ястребов» дрались тоже далеко не мальчики (Хартли, конечно, отреагировал и на стартовую заявку «Сочи» и на предупреждение от своих игроков), а Ярослав Косов, например, так и вовсе сам устроил кулачный бой с Дмитрием Колготиным в середине первого периода.

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Так что — всё нормально. Вероятно, хоккеисты и тренерский штаб «Авангарда» не были в восторге от методов Назарова, но приняли вызов, дали достойный отпор, а затем на пару с соперником выдали шикарный хоккейный матч. Думаю, довольными по итогам вчерашнего матча остались все: игроки «Сочи» выполнили установку тренера, да ещё и едва не довели до конца грандиозный камбэк; хоккеисты «Авангарда» прошли проверку на характер и одержали пятую победу подряд; болельщики на стадионе и у телевизоров посмотрели отличное шоу; журналисты получили классный инфоповод. И самое важное — ни один хоккеист, принимавший участие в драке, не получил травму. Так какие вопросы к Назарову? Разве что Андрей Викторович не очень красиво повёл себя на пресс-конференции после игры, когда на ровном месте нахамил Хартли.

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Но это ведь тоже часть шоу, к тому же к словам Назарова люди привыкли относиться с изрядной долей юмора.