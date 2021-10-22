Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 22 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 22 октября.
В Восточной конференции лидерство сохраняет магнитогорский «Металлург» (36 очков, 20 игр). Подопечные Ильи Воробьёва в гостях обыграли «Йокерит» (5:4, ОТ). На втором месте расположился челябинский «Трактор», после 21 матча набравший 34 балла. На третьей строчке «Салават Юлаев», переигравший ЦСКА (3:2).
В Западной конференции на первом месте расположился санкт-петербуржский СКА, разгромивший в последнем матче «Куньлунь» (7:0). После 21 игры подопечные Валерия Брагина набрали 31 очко. На два очка при равном количестве матчей отстаёт финский «Йокерит». На третьем месте на Западе — московское «Динамо», обыгравшее в гостях «Нефтехимик» (3:0).
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