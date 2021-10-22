Шайба Свечникова помогла «Каролине» одержать уверенную выездную победу над «Монреалем»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал на своём льду «Каролину Харрикейнз». Матч завершился уверенной победой гостей со счётом 4:1.
За «Каролину» отметился дублем Себастьян Ахо, ещё по голу у Андрея Свечникова и Еспери Котканиеми, в минувшее межсезонье перешедшего из «Канадиенс». За «Монреаль» единственную шайбу в этой игре забросил Тайлер Тоффоли.
21-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, отметившийся голом, провёл на льду 15 минут 20 секунд и заработал показатель полезности «+1». Его соотечественник из «Монреаля» защитник Александр Романов за 16.10 на площадке заработал лишь «-1».
Отметим, что «Монреаль» потерпел уже четвёртое поражение кряду со старта сезона, а «Каролина» выиграла все три матча.
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