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Шайба Свечникова помогла «Каролине» одержать уверенную выездную победу над «Монреалем»

Шайба Свечникова помогла «Каролине» одержать уверенную выездную победу над «Монреалем»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» принимал на своём льду «Каролину Харрикейнз». Матч завершился уверенной победой гостей со счётом 4:1.

За «Каролину» отметился дублем Себастьян Ахо, ещё по голу у Андрея Свечникова и Еспери Котканиеми, в минувшее межсезонье перешедшего из «Канадиенс». За «Монреаль» единственную шайбу в этой игре забросил Тайлер Тоффоли.

21-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, отметившийся голом, провёл на льду 15 минут 20 секунд и заработал показатель полезности «+1». Его соотечественник из «Монреаля» защитник Александр Романов за 16.10 на площадке заработал лишь «-1».

Отметим, что «Монреаль» потерпел уже четвёртое поражение кряду со старта сезона, а «Каролина» выиграла все три матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Терявяйнен, Деанджело) – 20:23' (5x4)   0:2 Свечников (Нечас, Трочек) – 22:12' (5x5)   1:2 Тоффоли (Судзуки, Друен) – 37:57' (5x4)   1:3 Котканиеми (Шей, Ахо) – 49:23' (5x5)   1:4 Ахо (Терявяйнен, Трочек) – 59:21' (en)
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