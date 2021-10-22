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Галлан — о победе над «Нэшвиллом»: самая сложная игра для «Рейнджерс» в сезоне

Галлан — о победе над «Нэшвиллом»: самая сложная игра для «Рейнджерс» в сезоне
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (3:1). Автором победной шайбы в этой игре стал канадский нападающий Алекси Лафренье.

«Настойчивые, энергичные усилия! Лично по-моему мнению, это была сама сложная игра для „Рейнджерс“ в нынешнем сезоне. Все боролись за каждый сантиметр площадки.

Победный гол Лафренье? Мне нравится, как он усердно работает, упорно трудится и завершает силовые приёмы. Это то, что мне нравится больше всего, потому что я знаю, что свои голы он забьёт. У него есть для этого все возможности. Мы видели это с тех самых пор, когда он ещё был маленьким мальчиком. Но сейчас он проявляет себя разносторонним игроком», — сказал после матча Галлан.

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