Макдэвид: у «Эдмонтона» выдаётся хороший старт. Уверенность распространяется на весь клуб

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал игру команды на старте регулярного сезона НХЛ, а также рассказал об одной из заброшенных шайб в матче с «Аризоной» (5:1).
«У нас выдаётся хороший старт сезона. Команда в целом выглядит здорово, отдельные игроки также выдают классные игры, и эта уверенность распространяется на весь состав.
Первый гол в матче? Я просто увидел действия Драйзайтля, он собрал внимание соперников на себя, и я воспользовался ситуацией. Мы через многое прошли, придя в один период времени, росли и становились сильнее вместе. Это здорово», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Эдмонтон» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав восемь очков после четырёх матчей.
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