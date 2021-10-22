Питерс — о матче с «Трактором»: результат не удовлетворяющий для «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором» (3:4 Б).
«Обе команды продемонстрировали очень хороший хоккей. Была атакующая игра с обеих сторон. На протяжении всего матча мы отлично действовали на обеих сторонах площадки. Я доволен, что мы смогли отыграться со счёта 2:3 — очень важный гол Райана Спунера. Сегодня была большая игра для Георгия Белоусова (форвард оформил дубль. — Прим. «Чемпионата»).
В овертайме создавали опасные моменты, но, к сожалению, не смогли реализовать. По буллитам не очень приятно вновь проиграть. Есть вещи, которые мы понравились, но имеем то, что имеем. Результат не очень удовлетворяющий для нас», — приводит слова Питерса официальный сайт «Трактора».
- 22 октября 2021
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