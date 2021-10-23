Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Брэди Ткачук и Джейкоб Труба подрались в матче НХЛ

Брэди Ткачук и Джейкоб Труба подрались в матче НХЛ
Комментарии

Сегодня, 23 октября, в Оттаве (США) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» и выигрывает к 17-й минуте. На 12-й минуте нападающий «Оттавы» Брэди Ткачук и защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба подрались.

По итогам драки победу одержал Ткачук, который борцовским приёмом уложил соперника на лёд.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Sportsnet.

В текущем сезоне Ткачук ранее провёл один матч и отдал одну результативную передачу, Труба не набрал баллов в пяти встречах.

Сейчас «Рейнджерс» с семью очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Оттава» с пятью баллами занимает 13-ю строчку.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021