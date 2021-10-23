Брэди Ткачук и Джейкоб Труба подрались в матче НХЛ

Сегодня, 23 октября, в Оттаве (США) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» и выигрывает к 17-й минуте. На 12-й минуте нападающий «Оттавы» Брэди Ткачук и защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба подрались.
По итогам драки победу одержал Ткачук, который борцовским приёмом уложил соперника на лёд.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Sportsnet.
В текущем сезоне Ткачук ранее провёл один матч и отдал одну результативную передачу, Труба не набрал баллов в пяти встречах.
Сейчас «Рейнджерс» с семью очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Оттава» с пятью баллами занимает 13-ю строчку.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
- 23 октября 2021
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