Овечкин сравнял счёт в матче с «Калгари». После первого периода «Вашингтон» уступал 0:3

Сегодня, 23 октября, в Вашингтоне (США) на «Кэпитал Уан-Арене» «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Калгари Флэймз». К 39-й минуте счёт в матче равный (3:3). На 39-й минуте российский форвард Александр Овечкин убежал в контратаку и сравнял счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Вашингтона».

Напомним, после первого периода столичная команда уступала в счёте – 0:3. Российский голкипер Илья Самсонов вышел в составе «Кэпиталз» на второй период, поменяв Витека Ванечека.



Ранее в чемпионате «Вашингтон» провёл четыре встречи и одержал три победы: над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), «Колорадо Эвеланш» (6:3) и «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). Единственное поражение подопечным Лавиолетта нанесла «Тампа» (1:2, ОТ).



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.