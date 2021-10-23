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«Рейнджерс» выиграли после 0:2 за 6 минут до конца 3-го периода, у Панарина голевой пас

«Рейнджерс» выиграли после 0:2 за 6 минут до конца 3-го периода, у Панарина голевой пас
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Сегодня, 23 октября, в Оттаве (США) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс» и уступила со счётом 2:3 (1:0, 0:0, 1:3).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Ник Пол и Джош Норрис, в обоих случаях в роли ассистентов были Тим Штюцле и Коннор Браун. В составе «Рейнджерс» забросили Крис Крайдер, которому ассистировали Артемий Панарин и Мика Зибанеджад, Райан Линдгрен с передачи Адама Фокса и Барклай Гудроу после ассиста Сэмми Бле.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2021, суббота. 20:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Пол (Штюцле, Браун) – 00:41' (5x5)   2:0 Норрис – 41:04' (5x5)   2:1 Крайдер (Панарин, Зибанеджад) – 54:37' (5x4)   2:2 Линдгрен (Фокс, Крайдер) – 55:52' (5x5)   2:3 Крайдер (Бле, Труба) – 57:57' (5x5)

Сейчас «Рейнджерс» набрал девять очков и поднялся на первую строчку в таблице Восточной конференции, опережая «Вашингтон», который ещё не закончил свой матч, на один балл, но имея на одну игру больше (6). Также восемь баллов и у «Флориды Пантерз», только у «пантер» сыграно четыре встречи. занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Оттава» с четырьмя баллами занимает 14-ю строчку.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

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