«Рейнджерс» выиграли после 0:2 за 6 минут до конца 3-го периода, у Панарина голевой пас

Сегодня, 23 октября, в Оттаве (США) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс» и уступила со счётом 2:3 (1:0, 0:0, 1:3).
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Ник Пол и Джош Норрис, в обоих случаях в роли ассистентов были Тим Штюцле и Коннор Браун. В составе «Рейнджерс» забросили Крис Крайдер, которому ассистировали Артемий Панарин и Мика Зибанеджад, Райан Линдгрен с передачи Адама Фокса и Барклай Гудроу после ассиста Сэмми Бле.
Сейчас «Рейнджерс» набрал девять очков и поднялся на первую строчку в таблице Восточной конференции, опережая «Вашингтон», который ещё не закончил свой матч, на один балл, но имея на одну игру больше (6). Также восемь баллов и у «Флориды Пантерз», только у «пантер» сыграно четыре встречи. занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Оттава» с четырьмя баллами занимает 14-ю строчку.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
- 23 октября 2021
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