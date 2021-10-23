Вратарь «Калгари» – о разговоре с Овечкиным в 3-м периоде: он пытался залезть мне в голову

По ходу матча нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с улыбкой пообщался с голкипером «Калгари Флэймз» Даниэлем Владаржем после броска по его воротам. Голкипер рассказал о чём говорил капитан «Кэпиталз».

Голкипер сказал что смеялся, потому что Овечкин весь матч хотел залезть ему в голову и говорил: «Я брошу в перчатку, я брошу в перчатку», и он бросал в сторону ловушки», – цитирует голкипера Том Гулити в «Твиттере».



В этой встрече Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу, набрав 10 очков в пяти матчах со старта сезона.



Россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра Овечкина теперь 735 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.



Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). Ранее в этом сезоне Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).