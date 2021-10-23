Овечкин с улыбкой пообщался с голкипером «Калгари» после броска по его воротам
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с улыбкой пообщался с голкипером «Калгари Флэймз» Даниэлем Владаржем после броска по его воротам в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (3:4, ОТ).
Видео можно посмотреть здесь.
В этой встрече Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу, набрав 10 очков в пяти матчах со старта сезона.
Россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра Овечкина теперь 735 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). Ранее в этом сезоне Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).
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