Передача Евгения Свечникова помогла «Виннипегу» обыграть «Нэшвилл»
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Лаури, Пьер-Люк Дюбуа, Пол Штястны (2), Кристиан Весалайнен и Кайл Коннор. Российский форвард Евгений Свечников за 14.00 на площадке отдал результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
За «Нэшвилл» голы забили Колтон Сиссонс, Ник Казинс (2) и Роман Йози. Российский нападающий Яков Тренин за 14.57 на льду заработал показатель полезности «-1».
Следующий матч чемпионата «Виннипег» проведёт 27 октября на выезде с «Анахайм Дакс», а «Нэшвилл» 25 октября в гостях сыграет с «Миннесотой Уайлд».
НХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Сиссонс (Жанно, Казинс) – 01:15' (5x5) 1:1 Лаури (Демело, Харкинс) – 02:42' (5x5) 2:1 Дюбуа (Шмидт, Свечников) – 21:11' (5x5) 3:1 Штястны (Коннор, Пионк) – 22:34' (5x4) 3:2 Казинс (Новак, Томасино) – 33:27' (5x4) 4:2 Весалайнен (Шмидт, Дюбуа) – 39:49' (5x5) 4:3 Йози (Фаббро, Новак) – 43:10' (5x5) 5:3 Штястны (Пионк, Диллон) – 43:36' (5x5) 6:3 Коннор (Шмидт, Элерс) – 46:14' (5x4) 6:4 Томасино (Казинс, Новак) – 53:41' (5x4)
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