Передача Евгения Свечникова помогла «Виннипегу» обыграть «Нэшвилл»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Лаури, Пьер-Люк Дюбуа, Пол Штястны (2), Кристиан Весалайнен и Кайл Коннор. Российский форвард Евгений Свечников за 14.00 на площадке отдал результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Нэшвилл» голы забили Колтон Сиссонс, Ник Казинс (2) и Роман Йози. Российский нападающий Яков Тренин за 14.57 на льду заработал показатель полезности «-1».

Следующий матч чемпионата «Виннипег» проведёт 27 октября на выезде с «Анахайм Дакс», а «Нэшвилл» 25 октября в гостях сыграет с «Миннесотой Уайлд».