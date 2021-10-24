Кузнецов: я всегда настроен позитивно. Думаю о том, что набрали ещё одно очко

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением об игре регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (3:4, ОТ).



«Я всегда настроен позитивно. Я думаю, о том, что мы набрали ещё одно очко. Нам пришлось отыгрываться с 0:3, это большая проблема для нас. Мы это исправим. Но в то же время мы ответили на такой вызов», – цитирует Кузнецова журналист Тарик Эль-Башир в «Твиттере».



В этой встрече Кузнецов вышел на 13-е место в истории «Вашингтона» по количеству набранных очков, и забросил третью шайбу в меньшинстве в карьере.



После первого периода «Кэпиталз» уступали в счёте 0:3.



Ранее в чемпионате «Вашингтон» провёл четыре встречи и одержал три победы: над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), «Колорадо Эвеланш» (6:3) и «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). Единственное поражение подопечным Лавиолетта нанесла «Тампа» (1:2, ОТ).



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.