«Сибирь» обыграла «Трактор», не позволив челябинцам сравняться с лидирующим «Металлургом»

Сегодня, 24 октября, в Новосибирске на стадионе «Сибирь» местная «Сибирь» принимала челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
На 39-й минуте при игре в большинстве Ник Шор открыл счёт в матче с передачи Алексея Кручинина, на 50-й Александр Шаров увеличил преимущество хозяев. Его ассистенты: Юрки Йокипакка и Илья Морозов.
Таким образом «Сибирь» одержала вторую победу подряд в текущем сезоне.
После 23 матчей «Трактор» с 36 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции, отставая от «Металлурга» на на два балла, но имея на две игры больше. «Сибирь» набрала 17 баллов и расположилась еа девятой строчке в той же конференции.
По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
- 24 октября 2021
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