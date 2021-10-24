«Йокерит» разгромил дома рижское «Динамо» со счётом 8:0

Финский «Йокерит» выиграл у рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 8:0 (3:0, 4:0, 1:0). Игра состоялась в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».



В составе победителей покером отметился американский форвард Джордан Шрёдер, также отметились нападающие Вели-Матти Савинайнен и Калле Коссила, равно как и защитники Давид Скленичка и Томми Кивистё.



После 22 сыгранных матчей «Йокерит» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 31 балл. Рижское «Динамо» — на 10-м месте Запада, набрав 20 очков при аналогичном количестве сыгранных встреч.



В следующем матче «Йокерит» сыграет в гостях с «Амуром» (28 октября), рижане в среду, 27 октября, примут СКА.