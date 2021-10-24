«Йокерит» разгромил дома рижское «Динамо» со счётом 8:0
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Финский «Йокерит» выиграл у рижского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 8:0 (3:0, 4:0, 1:0). Игра состоялась в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».
В составе победителей покером отметился американский форвард Джордан Шрёдер, также отметились нападающие Вели-Матти Савинайнен и Калле Коссила, равно как и защитники Давид Скленичка и Томми Кивистё.
После 22 сыгранных матчей «Йокерит» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 31 балл. Рижское «Динамо» — на 10-м месте Запада, набрав 20 очков при аналогичном количестве сыгранных встреч.
В следующем матче «Йокерит» сыграет в гостях с «Амуром» (28 октября), рижане в среду, 27 октября, примут СКА.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
8 : 0
Динамо Р
Рига
1:0 Савинайнен (Шрёдер, Хольм) – 02:38' (5x5) 2:0 Шрёдер (О'Нилл, Йенсен) – 06:50' (5x5) 3:0 Скленичка (Коссила, Хянникяйнен) – 10:41' (5x5) 4:0 Кивистё (Йенсен, О'Нилл) – 26:39' (5x5) 5:0 Шрёдер (Савинайнен, О'Нилл) – 27:37' (5x4) 6:0 Шрёдер (О'Нилл) – 34:10' (5x5) 7:0 Коссила (Турунен) – 35:07' (5x5) 8:0 Шрёдер – 56:16' (5x5)
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