Хет-трик 19-летнего Рэймонда принёс «Детройту» победу над «Чикаго». У Наместникова – гол

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз». Матч завершился уверенной победой гостей со счётом 6:3.

В составе «Детройта» первым хет-триком в НХЛ отметился 19-летний шведский форвард Лукас Рэймонд (3+1), ещё по шайбе на счету Картера Рауни, Владислава Наместникова и Тайлера Бертуцци. За «Чикаго» забрасывали Тайлер Джонсон, Доминик Кубалик и Хенрик Боргстрём.

28-летний российский форвард «Детройта» Владислав Наместников, отметившийся третьей заброшенной шайбой в сезоне, провёл на льду 13 минут и 41 секунду и заработал показатель полезности «-1».

Существенный вклад в победу «Ред Уингз» внёс страж ворот Алекс Неделькович, отразивший 31 бросок из 34. Его именитый визави из «Чикаго» Марк-Андре Флёри совершил 31 спасение после 37 бросков.

Отметим, что это поражение стало для «Чикаго» шестым кряду. В следующем матче им предстоит принять на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс», а «Детройт» продолжит выездную серию игрой с «Вашингтон Кэпиталз».