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Хет-трик 19-летнего Рэймонда принёс «Детройту» победу над «Чикаго». У Наместникова – гол

Хет-трик 19-летнего Рэймонда принёс «Детройту» победу над «Чикаго». У Наместникова – гол
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз». Матч завершился уверенной победой гостей со счётом 6:3.

В составе «Детройта» первым хет-триком в НХЛ отметился 19-летний шведский форвард Лукас Рэймонд (3+1), ещё по шайбе на счету Картера Рауни, Владислава Наместникова и Тайлера Бертуцци. За «Чикаго» забрасывали Тайлер Джонсон, Доминик Кубалик и Хенрик Боргстрём.

28-летний российский форвард «Детройта» Владислав Наместников, отметившийся третьей заброшенной шайбой в сезоне, провёл на льду 13 минут и 41 секунду и заработал показатель полезности «-1».

Существенный вклад в победу «Ред Уингз» внёс страж ворот Алекс Неделькович, отразивший 31 бросок из 34. Его именитый визави из «Чикаго» Марк-Андре Флёри совершил 31 спасение после 37 бросков.

Отметим, что это поражение стало для «Чикаго» шестым кряду. В следующем матче им предстоит принять на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс», а «Детройт» продолжит выездную серию игрой с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Рэймонд (Бертуцци) – 05:41' (5x5)   1:1 Джонсон (Тэйвз, Маккейб) – 12:35' (5x5)   1:2 Рауни (Расмуссен, Стивенс) – 24:22' (5x5)   1:3 Наместников (Стивенс, Задина) – 27:33' (5x5)   1:4 Бертуцци (Ларкин, Рэймонд) – 29:19' (5x5)   2:4 Кубалик (Джонс, Тэйвз) – 32:10' (5x4)   2:5 Рэймонд (Ларкин, Бертуцци) – 39:00' (5x5)   3:5 Боргстрём (Строум, Годетт) – 41:58' (5x5)   3:6 Рэймонд (Ларкин, Зайдер) – 47:00' (5x4)
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