Хет-трик 19-летнего Рэймонда принёс «Детройту» победу над «Чикаго». У Наместникова – гол

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своём льду «Детройт Ред Уингз». Матч завершился уверенной победой гостей со счётом 6:3.
В составе «Детройта» первым хет-триком в НХЛ отметился 19-летний шведский форвард Лукас Рэймонд (3+1), ещё по шайбе на счету Картера Рауни, Владислава Наместникова и Тайлера Бертуцци. За «Чикаго» забрасывали Тайлер Джонсон, Доминик Кубалик и Хенрик Боргстрём.
28-летний российский форвард «Детройта» Владислав Наместников, отметившийся третьей заброшенной шайбой в сезоне, провёл на льду 13 минут и 41 секунду и заработал показатель полезности «-1».
Существенный вклад в победу «Ред Уингз» внёс страж ворот Алекс Неделькович, отразивший 31 бросок из 34. Его именитый визави из «Чикаго» Марк-Андре Флёри совершил 31 спасение после 37 бросков.
Отметим, что это поражение стало для «Чикаго» шестым кряду. В следующем матче им предстоит принять на своём льду «Торонто Мэйпл Лифс», а «Детройт» продолжит выездную серию игрой с «Вашингтон Кэпиталз».
- 25 октября 2021
-
04:48
-
03:47
-
03:22
-
03:01
-
00:00
- 24 октября 2021
-
23:33
-
22:55
-
22:45
-
22:31
-
22:19
-
21:56
-
21:41
-
21:27
-
21:06
-
20:43
-
20:30
-
20:15
-
20:08
-
20:04
-
19:50
-
19:38
-
19:24
-
19:23
-
18:51
-
18:40
-
18:28
-
18:18
-
18:08
-
17:39
-
17:34
-
17:17
-
17:10
-
16:56
-
16:30
-
16:13