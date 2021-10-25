Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 25 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 25 октября.

Восточную конференцию по-прежнему возглавляет «Флорида Пантерз» с 10 очками после 5 игр. На одно очко от «Пантерз» отстаёт «Нью-Йорк Рейнджерс», правда, команда Жеррара Галлана сыграла на одну встречу больше. 3-5 места с восемью очками делят «Каролина Харрикейнз», «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз». При этом «Каролина» провела четыре игры, а её конкуренты – по пять.

В Западной конференции продолжает лидировать «Эдмонтон Ойлерз» с 10 очками после пяти встреч. «Сент-Луис Блюз» с восемью баллами после четырёх матчей занимает второе место, опережая «Сан-Хосе Шаркс», у которого пять встреч, по дополнительным показателям. Также восемь очков и у «Миннесоты Уайлд». Последние две строчки по-прежнему занимают «Аризона Койотс» и «Чикаго Блэкхоукс», у которых ни одной победы в пяти и шести матчах, соответственно.