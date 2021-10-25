Защитник «Питтсбурга» Летанг получил положительный тест на коронавирус

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги.



«Было подтверждено, что у него положительный результат теста на коронавирус. Он сейчас включён в протокол», — приводит слова главного тренера клуба Майка Салливана в «Твиттере» журналист Мишель Кречиоло.



В нынешнем сезоне 34-летний хоккеист провёл четыре матча, в которых сделал четыре голевые передачи при показателе полезности «-2». Летанг выступает за «Пингвинз» с 2006 года, когда клуб выбрал его на драфте в третьем раунде под общим 62-м номером.



На его счету 867 матчей в лиге, в которых он набрал 586 (134+452) очков при общей полезности «+78».



«Питтсбург» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, после пяти матчей набрав восемь очков.