Гол и передача Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Торонто»

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей забивали Себастьян Ахо, Стивен Лоренц и Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников. Также россиянин отметился результативной передачей. За «Торонто» забил Остон Мэттьюс.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.
Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».
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