Овечкин сократил до четырёх шайб отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:5.
Дубль в этой игре оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для Овечкина седьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра теперь 737 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).
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