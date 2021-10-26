Овечкин сократил до четырёх шайб отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:5.

Дубль в этой игре оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Вторая шайба в матче стала для Овечкина седьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра теперь 737 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).