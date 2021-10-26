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Рукавишников: в предстоящих матчах «Ак Барсу» нужно выкладываться минимум на 120%

Рукавишников: в предстоящих матчах «Ак Барсу» нужно выкладываться минимум на 120%
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Защитник «Ак Барса» Роман Рукавишников поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Автомобилистом», который пройдёт сегодня, 26 октября. Начало — в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«До первого перерыва на Евротур у нас очень плотный график, поэтому лишний день без игр – хорошая возможность отдохнуть и перевести дух. Важно переключаться, чтобы сохранять и накапливать эмоции для следующих матчей.

Сейчас будут интересные матчи с хорошими командами. Неплохая проверка для нас, в каждой игре нужно будет выкладываться не на 100, а минимум на 120%. Но мы идём шаг за шагом и пока думаем о ближайшей игре с «Автомобилистом».

У «Автомобилиста» хороший подбор игроков, некоторых мы достаточно неплохо знаем. Нужно хорошо разобрать игру спецбригад, сегодня это будет важно.

В прошлом году «Ак Барс» обыграл «Автомобилист» четырежды за регулярку? Наверное, такие факты больше интересны болельщикам и журналистам. В межсезонье и у них поменялся состав, и к нам пришли новые ребята. Результаты тех матчей остались в прошлом, сегодня будет новая игра. Тренеры нам подскажут, как действовать, и пойдём в бой», — цитирует Рукавишникова пресс-служба клуба.

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