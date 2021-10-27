«Сиэтл» одержал первую крупную победу в истории, обыграв «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги дебютант «Сиэтл Кракен» дома разгромил «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:1. Это первая крупная победа «Кракен» в чемпионате в истории.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Эберле, Брэндон Танев (2), Янни Гурд и Райан Донато. За «Монреаль» единственный гол забил Майк Хоффман. Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов за 17.12 на площадке два раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».
Таким образом, «Сиэтл» прервал серию из четырёх поражений. Следующий матч в чемпионате Национальной хоккейной лиги «Кракен» проведут дома 29 октября с «Миннесотой Уайлд», а «Монреаль» в этот же день в гостях сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».
Ранее в рамках игрового дня «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 4:3, забросив две шайбы на последних минутах встречи.
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