Нападающий «Сент-Луиса» О’Райлли попал в ковид-протокол и пропустит четыре игры

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли пропустит ближайшие четыре игры, так как попал в ковид-протокол, сообщает официальный сайт НХЛ. Хоккеист сдал положительный тест на коронавирус.
«Очевидно, это не очень хорошие новости для О'Райлли, его здоровья и команды. Это препятствие, с которым нам придется иметь дело.
Я узнал об этом, когда добрался до катка. Очевидно, это расстраивает и удивляет одновременно, но это точно не то, что мы хотим слышать. И снова мы с этим разберёмся. По крайней мере, через 10 дней. Я просто ещё не знаю, когда вернётся Саад.
Это вызов, но у нас здесь хорошая глубина. Каждому просто нужно будет сделать шаг вперёд. Вы не можете переоценить это. Это то, что есть, и лучший способ справиться с этим – двигаться дальше, подождать, пока эти парни выздоровеют и вернутся», – цитирует главного тренера «Блюз» Крэйга Берюбе официальный сайт НХЛ.
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