Хоккеист, пострадавший в результате сексуального насилия в «Чикаго», раскрыл свою личность

31-летний канадский форвард Кайл Бич, задрафтованный «Чикаго Блэкхоукс» в 2008 году под 11-м номером, раскрыл свою личность в качестве пострадавшего от сексуального насилия видеотренером в 2010 году во время розыгрыша Кубка Стэнли.
«Я подавил эти воспоминания и похоронил их, чтобы преследовать свои мечты и продолжить карьеру, которую я любил, и игру в хоккей. И процесс заживления только начинается, и вчерашний день был огромным шагом в этом деле. Но до самого недавнего времени я не говорил об этом, я не обсуждал это, я не думал об этом. И теперь, когда я начинаю исцеляться, я начинаю оглядываться назад, и это определённо повлияло на мою жизнь. Я делал глупости, я действовал, я срывался … Я делал вещи, которые никогда не мог себе представить. Я полагался на алкоголь, я полагался на наркотики и … Я просто так рад вчерашним новостям, что меня оправдали, и я действительно…» — приводит слова хоккеиста Sportsnet.
Рассказать своей семье летом после произошедшего, также было чрезвычайно трудно, рассказал Бич.
«Моя мама плакала несколько дней», — поведал он. «Она чувствовала себя ответственной, как будто должна была защитить меня, но ничего не могла поделать. После того первого разговора с ними мы больше никогда не говорили об этом до самого недавнего времени. Я никогда не поднимал эту тему, и они уважали мою личную жизнь. Они спросили, всё ли со мной в порядке, и позволили мне поговорить о том, о чем я хотел поговорить».
В то время, Бич выступал за команду «Чикаго» в АХЛ и был вызван в основу, после чего и произошёл скандальный инцидент. Хоккеист в результате так и не закрепился в НХЛ, а сейчас он выступает в третьей лиге Германии за «Эрфурт».
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