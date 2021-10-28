Дебур: Дадонов заслужил победную шайбу, он много работал, но зачастую ему не везло

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур поделился мнением об игре форварда Евгения Дадонова во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:2).
«Он заслужил победную шайбу. Он так много работал, но зачастую ему просто не везло. Он был главным парнем из тех, кому просто нужно было забить. До этого у него было много шансов. Он действительно усердно работал, он обладает авторитетом в раздевалке. Сегодня у него получился отличный вечер.
По ходу поездки ребята проявили дух и сегодня снова одержали бесстрашную победу. Мы играли при тяжёлых обстоятельствах, но ребята нашли выход. Это была настоящая проверка характера… По ходу долгого сезона придётся побеждать разными способами. И даже уставшими необходимо показывать свою игру», – цитирует Дебура официальный сайт НХЛ на русском языке.
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