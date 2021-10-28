Форвард «Вашингтона» Оши получил травму в матче с «Детройтом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (2:3, ОТ).



Как сообщает официальный медиа-аккаунт клуба в «Твиттере», игрок внесён в список травмированных с пометкой о возвращении «со дня на день».



В нынешнем регулярном сезоне 34-летний нападающий провёл семь матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности "-4". Всего на его счету 863 матча в лиге, в которых он набрал 616 (264+352) очка при общей полезности "+119".



Оши выступает за «Вашингтон» с 2015 года. Ранее он играл за «Сент-Луис Блюз» (2008-2015).



«Кэпиталз» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, после семи матчей набрав 11 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома с «Аризоной» (30 октября).