Форвард «Вашингтона» Оши получил травму в матче с «Детройтом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши получил повреждение нижней части тела в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (2:3, ОТ).
Как сообщает официальный медиа-аккаунт клуба в «Твиттере», игрок внесён в список травмированных с пометкой о возвращении «со дня на день».
В нынешнем регулярном сезоне 34-летний нападающий провёл семь матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности "-4". Всего на его счету 863 матча в лиге, в которых он набрал 616 (264+352) очка при общей полезности "+119".
Оши выступает за «Вашингтон» с 2015 года. Ранее он играл за «Сент-Луис Блюз» (2008-2015).
«Кэпиталз» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, после семи матчей набрав 11 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома с «Аризоной» (30 октября).
- 28 октября 2021
-
21:29
-
21:20
-
21:13
-
21:04
-
20:56
-
20:46
-
20:33
-
20:21
-
20:15
-
20:11
-
20:01
-
19:46
-
19:40
-
19:24
-
19:04
-
18:59
-
18:53
-
18:42
-
18:27
-
18:13
-
17:41
-
17:30
-
17:14
-
17:03
-
16:42
-
16:30
-
16:15
-
16:11
-
16:00
-
15:41
-
15:24
-
15:20
-
14:59
-
14:53
-
14:34